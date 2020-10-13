大陸為何在敏感時機公佈破獲數百起「台諜案」？陸央視12日日披露捷克查理大學教授鄭宇欽，被指先後被台灣情治單位發展針對大陸進行情報蒐集，而11日李孟居才因涉嫌從事國安犯罪活動被報導。對於為何要接連公佈台諜案，有陸媒就提出相關分析。

陸媒《環球時報》12日撰文表示，雖然台灣的民進黨政府在國慶談話中，姿態放軟，但是實際上相關「謀獨」的作為，實質上並未改變，且台灣與美方近期互動頻頻，正是讓兩岸關係緊張的原因之一。

該文分析，11日大陸「央視」《新聞聯播》公佈被捕的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，因其在香港反送中運動期間，潛入內地深圳打探部隊集結情況，期間拍攝的照片、影片為軍事機密，涉及部隊集結地、主戰裝備和數量，境外勢力若據此可測算出部隊級規模、戰力，嚴重危害「國家安全」。

文章並指出，民進黨政府未放棄「台獨」，推動「文化台獨」和「去中國化」，近期一系列活動，就是為打擊台獨活動而推出的。該報總編胡錫進近日則在微博回應，民進黨政府國慶談話，其軟化的語言欺騙不了世人，是以「兩國論」為基礎，但大陸要的是和平統一。

《央視》則指出，鄭宇欽案是一起典型台灣間諜機關迂回其他國家，對大陸進行情報搜集的案件。

(中時新聞網)