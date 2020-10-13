根據《21世紀經濟報導》引述歐洲大型資管機構亞太區首席代表指出，人民幣債券受到全球資本持續青睞，更重要的因素是當前歐美疫情捲土重來導致這些國家央行繼續加碼貨幣寬鬆措施，引發全球負利率債券規模繼續激增，反而大幅提升了兼顧高信用評級與相對高收益的人民幣債券吸引力。

該代表更指出，如今越來越多海外大型資管機構早已將人民幣債券作為一種獨立的避險資產進行戰略配置，意味著人民幣債券仍將在相當長時間迎來海外資本加倉潮。

也因此，儘管美國大選不確定性觸發全球資本從新興市場回流避險，海外資本加倉人民幣債券的熱情卻依然不減。10月10日大陸中央結算公司發佈的9月債券託管量最新數據顯示，當月境外機構的人民幣債券託管面額達到2兆5960.55億元（人民幣，下同），較8月激增1341億元。

另從在多位華爾街對沖基金經理看來，9月海外資本之所以加倉人民幣債券逾1341億元，最主要的驅動力不再是人民幣匯率升值，而是一系列金融市場對外開放新政落地。

(旺報 )