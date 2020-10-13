百度創辦人、董事長李彥宏在出席第三屆數位中國峰會上表示，從百度的實踐來看，公司這幾年在人工智慧技術上投入非常大，現在研發費用已占到收入的19％，其中包括百度大腦基礎人工智慧的技術，比如語音辨識及合成技術、自然語言理解技術、圖像及影像識別技術等。

據亞時財經引述李彥宏說，未來5年將培養500萬人工智慧人才，而未來10年各個工作和領域都會向智慧化發展，智慧化發展趨勢至少有3個部分，分別為產業智慧化、人機交互智慧化、基礎設施智慧化。

由大陸國家互聯網資訊辦公室、國家發展和改革委員會、工業和資訊化部等有關單位承辦的第三屆數位中國建設峰會12日在福州開幕。開幕式上李彥宏發表了演講，並提出用「樂高模式」打造經濟發展的新動力。

對於比較受關注的無人車方面，李彥宏認為交通的效率能夠通過人工智慧的方式來提升，通過測算將能夠提升15％到30％的通行效率，從而為GDP貢獻2.4％至4.8％的絕對增長。

(旺報 )