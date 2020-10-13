路透社報導，熟知情況的3名消息人士今天透露，美國白宮現正推動出售台灣先進武器案，近日已針對其中3個武器系統向國會發出軍售通知，以待國會通過。

路透社9月間曾報導，在川普政府對中國加大施壓情況下，目前有多達7個重大的武器系統已進入對台灣出口的程序。

不願具名的這些消息人士說，美國國會參、眾兩院外交委員會的領導議員已接獲通知，計畫中的軍售項目已有3個獲得國務院同意。國務院負責監督對外軍售。

已發出非正通知的這3個武器系統分別是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），以及裝置在F－16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

上述消息人士說，至於其他4個武器系統的外售通知尚未送到國會，但也為時不久，包括足以嚇阻兩棲登陸的大型精密無人機、岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈以及水雷。（譯者：張佑之）1091013

(中央社)