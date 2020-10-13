中國交通運輸部運輸服務司二級巡視員孟秋12日指出，截至目前，各地已發放網約車經營許可牌照104萬張、網約車駕駛員證250萬張，進而讓網約車現今的日均訂單量達到2100多萬張單。

據中新網引述孟秋在研討會上表示，計程車行業目前正處於服務水準提升和轉型發展關鍵期，包含網約車等交通運輸新業態的發展，促進了大數據、人工智慧等現代資訊技術與計程車行業深度融合，進而拓展了新的創業領域。

大陸計程車新老業態融合發展研討會12日在北京召開。交通運輸部運輸服務司相關負責人在會上表示，全大陸各地要儘快完善巡遊計程車運價動態調整機制，對巡遊計程車價格進行動態調整。同時也表明將加快網約車的合規化進程，鼓勵新老業態融合發展。

孟秋也同時說明，截至目前全大陸共有巡遊計程車139萬輛，每日完成客運量近1億人次。下一步要加快理順運價機制，關心關愛計程車司機；也要發揮好網約車平台的互聯網技術優勢，激發市場活力，提升行業服務品質，推動新老業態雙向互濟、良性互動。

(旺報 )