地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，13日0時3分宜蘭發生芮氏規模3.4地震，地震深度9.2公里。

震央位於宜蘭縣政府南偏東方27.0公里(位於宜蘭縣近海)，最大震度宜蘭縣3級。還好地震搖晃時間不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)

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