南卡颱風外圍的東風會為東半側帶來水氣，東北風影響，易有短時強降雨，13日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸及大臺北山區亦有局部大雨發生的機率，連日大雨，請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處慎防淹水。大豪雨地區：宜蘭縣。

受東北風及颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖亦有局部短暫陣雨，晚起東部地區有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

今日台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；大台北地區亦有較強陣風；颱風外圍環流影響，今晚至明日東沙島將有8至9級強陣風。

氣溫方面，今日白天北台灣高溫約26-30度，其他地區約32-33度。至於颱風「南卡」朝海南島前進，對台灣沒有直接影響。

(中時新聞網)