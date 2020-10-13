民眾攀過鐵柵欄，闖入管制區，遭警力擋住。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化工程13日拆遷北區唯一釘子戶黃家，警力凌晨3時許進駐開元路橋下，在出入口架設鐵柵欄，將抗爭群眾孤立隔絕，引爆民眾第一波衝突，有民眾強行攀柵欄進入，遭警方強力驅離。

台南鐵路地下化爭議8年，僅剩東區陳家、北區黃家各1個釘子戶，鐵道局13日鎖定黃家展開突襲，黃家接獲訊息，立刻有支持者集結準備抗爭，雙方掀起一場鬥智攻防

警方凌晨3時許進駐開元路橋下，設下鐵柵欄，將抗爭民眾隔絕在內。引起民眾不滿，有被隔絕在外的民眾強行攀過柵欄，稱要進入管制區內拿手機，立刻被警方攔下。

管制區內民眾一擁而上，要求讓人進入，警方堅持不願退讓，雙方開始推擠，最後闖入者訕訕退出。抗爭民眾則在管制區內唱歌提神，堅守到最後一刻。

警方為了這場拆遷抗爭，事先報密暗中布署，借用黃家隔壁的加油站辦公室當前進指揮所，人員半夜就進駐勤教，基層警員私下叫苦，希望鐵道局可以速戰速決，不要再像2個月前脫泥帶水，重蹈覆輒。

影片：https：／／youtu.be／xtKI-KpTA98

(中時 )