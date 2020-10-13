大型機具部署在趁陳家外圍。（曹婷婷攝）

陳家外圍部署警力。（曹婷婷攝）

警方架設拒馬禁止人員出入。（曹婷婷攝）

南鐵東區陳家強拆，老母親痛哭失聲

交通部鐵道局中部工程處原訂7月21、23日強制拆除黃春香和陳致曉家，先後遭遇抗爭，拆遷受阻，鐵道局暫緩拆除2個月後，今天凌晨分頭出擊，先後在黃家、陳家部署警力和消防局人力，黃家3點多爆發多波衝突，5點時，陳家門口也已部署大批警力待命，大型機具也部署完備，陳致曉雙親仍在老家駐守。

鐵道局中部工程處今天凌晨醞釀「開拆」，拂曉出擊，凌晨3時多先在北區開元陸橋東側，出動大批警力封住出入口，現場爆發多次推擠衝突；東區陳致曉住處直到4點半陸續有消防、警力集結，警消勤教時叮囑安全為優先，但也表示之前一波拆除無功而返，「希望這是最後一次來到這裡」。

5點左右，大批警力、消防人員部署在陳家外圍，大型機具、怪手拆除設備也部署完備，警方也在陳家所在的青年路225巷部署拒馬禁止人員出入，陸續有民眾趕到場，但被擋在外頭，一度發生爭執。陳致曉雙親和政大教授徐世榮則仍駐守在陳宅。

(中時 )