怪手已進駐陳家後院。（李宜杰攝）

怪手已進駐陳家後院。（李宜杰攝）

警力已布署陳家門口。（李宜杰攝）

台南鐵路地下化工程沿線目前僅剩北區黃家、東區陳家尚未拆除，北區黃家今晨（13）因警力進駐，與現場聲援者發生多波激烈衝突，孰料，正當衝突持續升溫，鐵道局中工處清晨5時許「突襲」出動怪手，進駐東區陳家後院，屋主陳致曉高齡89歲的母親陳蔡信美稱自己「從睡夢中驚醒」，睜眼就看到家園要被拆了，忍不住低頭落淚。

據悉，近日有風聲傳出鐵道局動作頻頻，預計今晨拆除北區黃家，導致屋主黃春香12日在臉書心急喊話，號召民眾支援，也吸引超過50名聲援者湧入黃家抗爭，時代力量立委陳椒華團隊也到場直播支援。

孰料，正當北區黃家聲援民眾與警方發生激烈衝突，鐵道局、消防車、警力今晨5時悄悄進駐東區陳家，怪手逐漸逼近，現場情勢緊張。

由於鐵道局突襲強拆，現場僅零星聲援民眾擋拆，長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮也鎮守陳宅。徐世榮表示，會奮戰到最後一刻，盼民眾盡速前來陳宅支援。

南鐵地下化拆除工程原訂7月執行，但因激烈抗爭導致拆除工程延宕，黃家提出「保留樓梯」、陳家提出「原屋保留」訴求，但全遭鐵道局中工處否決，拆除工程預計今日（13）執行。

(中時 )