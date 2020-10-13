美國祭出禁令斷供華為晶片，上月開始生效，但這也逼得大陸自立自強。日前大陸公開宣布將在南京成立一所專門培養晶片人才的「南京集成電路大學」（台灣稱積體電路），大陸評論指出，這根本就是微軟前CEO比爾．蓋茲之前的預言成真：「美國現在的做法就是在逼中國成長，封殺只會讓中國更強，卻讓一些美國人失去高薪工作。」

大陸國家專用集成電路系統工程技術研究中心主任、東南大學集成電路學院院長時龍興教授日前在「第三屆半導體才智大會」公開宣布，將在南京成立一所專門培養晶片人才的南京集成電路大學。這將是大陸第一所專門培養晶片人才的大學，所有學科將圍繞集成電路技術而設計，還接入華為海思、中芯國際等許多企業，把理論與實踐結合為一體。

晶片是大陸缺口最大的產品，也是進口金額最高的商品，澎湃新聞報導，長期以來晶片領域被「卡脖子」讓陸人如鯁在喉，目前大陸沒有一家半導體廠商能夠獨立造出7nm以下的光刻機，而台灣台積電卻靠著代工高端晶片，每年賺得盆滿缽滿。如果現在要選出一項大陸急需的技術，非光刻機製造技術莫屬。

華為創始人任正非對此也深具危機意識，他之前在3天內訪問了上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學等4所大陸工科類985大學，強烈釋放出加強校企科研布局的積極信號。國家層面上，大陸國務院學位委員會會議7月底也投票通過集成電路專業將作為一級學科，並將從電子科學與技術一級學科中獨立出來的提案。

復旦大學已經率先開展了「集成電路科學與工程」一級學科試點，此外西安電子科技大學設立蕪湖研究院，聯合培養集微電子產業人才培養；中國科學院大學啟動「一生一芯」計畫並為大四、碩一學生開設「晶片敏捷設計」課程；乃至於即將橫空出世的中國「晶片大學」南京集成電路大學，都是為了解決當前大陸半導體領域晶片人才短缺的問題。

評論指出，積體電路是門檻較高的學科，不僅學科難度較大、知識體系大而雜，如今大陸由國家出手，建立相關學校，從培養人才入手，長遠來看意義非凡，相信集眾人之力，一定可以攻破晶片的難點，畢竟「晶片是人造的，不是神造的」。

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(中時新聞網)