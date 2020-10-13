2020台北紡織展（TITAS）將於13日盛大展開，題材熱度高漲，參展的績優紡織供應鏈引起市場關注，法人指出，紡織股王儒鴻（1476）9月營收亮眼，動能轉強將延續到第四季。

台北紡織展將於13～15日於台北南港展覽館舉行，主要展出纖維、紗線、布料、成衣、服飾、輔料、配件、縫製設備、紡織機械及相關技術服務，有300家企業、800個攤位，預計吸引30,000名紡織相關專業人士參加，是紡織業年度盛事，參展的企業也摩拳擦掌，準備大秀肌肉。

紡織股王儒鴻9月營收繳出26.14億元佳績，月增28.1％、年增15.9％，累計第三季營收表現超越市場預期，大和資本證券指出，根據對供應鏈的調查顯示，運動服飾復甦、供應鏈整併趨勢推升儒鴻訂單市占提高，搭配更多急單將在第四季報到，預期儒鴻訂單能見度愈來愈好，第四季營收將呈現季增、年增態勢，而且良好的訂單展望也會一路延續至2021年上半年。

摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維認為，觀察台系紡織OEM廠9月業績，可以發現運動服飾出貨動能正在拉升，基本面趨勢向上（Getting Stronger），延續到第四季並無太大疑慮，也就是說，現在是資金轉進運動服飾OEM相關個股的絕佳時機。

大摩進一步解釋，儒鴻第三季服飾銷售年增一成，優於聚陽的4％，顯示儒鴻在接下通路客戶急單，以及穩定供應運動品牌之間，取得相當不錯的平衡，給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價460元。

(工商 )