高盛看好油價前景 拜登當選可能是正面催化劑 09:002020/10/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管新冠肺炎疫情衝擊石油需求，但高盛依然樂觀看好石油和天然氣價格前景，並表示對能源價格的看法不受美國大選影響。高盛並表示，拜登當選可能是油價的「正面催化劑」。 高盛在最新報告指出，美國大選並不會影響該行的石油和天然氣價格預測，若是民主黨總統候選人拜登入主白宮，且民主黨掌控參議院，也就是所謂的「藍潮」（Blue Wave），可能是「正面催化劑」。 高盛表示，拜登內閣可能讓美國石油和天然氣生產的不利因素進一步增加。高盛預期2021年需求可望好轉，天然氣和頁岩油供給緊繃。 (工商 ) #拜登 #高盛 #美大選 #油價 #川普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預估川普連任無望 英強生政府 改向拜登靠攏 04:102020/10/13 全球財經 拜登民調全面輾壓川普 民主黨卻好焦慮 10:232020/10/12 國際 川普白宮演講 挖拜登票倉 04:102020/10/12 國際大事 認川普連任無望 強生政府改向拜登靠攏 22:212020/10/12 財經 台灣是拜登勝選威脅？ 04:102020/10/13 時論廣場 資深媒體人：江靜玲》台灣是拜登勝選威脅？ 20:572020/10/12 名家 川普狂言免疫 遭推特判定誤導 04:102020/10/13 國際大事 台積電、聯發科登峰 外資卡位 04:102020/10/13 產業特刊 工商社論》「經濟戰略」是蔡英文總統國慶演說的核心 04:102020/10/13 財經要聞 凱基投顧：美總統大選後 股市中長線仍無虞 15:062020/10/12 財經 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。