儘管新冠肺炎疫情衝擊石油需求，但高盛依然樂觀看好石油和天然氣價格前景，並表示對能源價格的看法不受美國大選影響。高盛並表示，拜登當選可能是油價的「正面催化劑」。

高盛在最新報告指出，美國大選並不會影響該行的石油和天然氣價格預測，若是民主黨總統候選人拜登入主白宮，且民主黨掌控參議院，也就是所謂的「藍潮」（Blue Wave），可能是「正面催化劑」。

高盛表示，拜登內閣可能讓美國石油和天然氣生產的不利因素進一步增加。高盛預期2021年需求可望好轉，天然氣和頁岩油供給緊繃。

(工商 )