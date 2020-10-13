歐盟正在擬定一份針對科技巨擘的「打擊名單」，擬對科技大廠實行更嚴格的規範，目的在限制大型業者的市場主導力，並促進競爭。蘋果、谷歌和臉書等全球知名企業，預料都將榜上有名。

歐盟的「打擊名單」約有20家科技巨頭，預料蘋果、谷歌和臉書等家喻戶曉的企業都無法倖免。歐盟越來越擔心科技大廠握有太大的影響力，希望對它們實行比小型業者更嚴格的限制。

歐盟希望迫使科技巨頭改變業務方式，但許多大廠主張，旗下平台協助小型業者業務繁盛，並提供全球數十億人有用的工具和服務。

(工商 )