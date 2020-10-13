歐盟擬定科技巨頭「打擊名單」 蘋果、谷歌和臉書預料榜上有名 09:002020/10/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟正在擬定一份針對科技巨擘的「打擊名單」，擬對科技大廠實行更嚴格的規範，目的在限制大型業者的市場主導力，並促進競爭。蘋果、谷歌和臉書等全球知名企業，預料都將榜上有名。 歐盟的「打擊名單」約有20家科技巨頭，預料蘋果、谷歌和臉書等家喻戶曉的企業都無法倖免。歐盟越來越擔心科技大廠握有太大的影響力，希望對它們實行比小型業者更嚴格的限制。 歐盟希望迫使科技巨頭改變業務方式，但許多大廠主張，旗下平台協助小型業者業務繁盛，並提供全球數十億人有用的工具和服務。 (工商 ) #全球 #歐盟 #科技巨頭 #打擊 #名單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸重點研發計畫 疫情防控入列 04:102020/10/13 兩岸藝文 旅遊業老將創業 翻轉逆境 04:102020/10/12 產業．科技 台股最吸金 外資連兩周捧 04:102020/10/13 投資理財 三大題材引爆 水電瓦斯翻多 04:102020/10/12 投資理財 拚5G發展 第四大電信商中國廣電在京成立 15:502020/10/12 財經 習近平三度南巡 宣示擴大開放 04:102020/10/13 焦點新聞 《國際產業》歐盟擬制定科技巨頭名單 施加嚴格監管 09:592020/10/12 財經 勤業眾信Fast 500評比 英雄帖大募集 04:102020/10/12 企業經營 觀望新紓困案進展 道指開盤漲百點 蘋果領漲那指飆逾160點 21:382020/10/12 財經 乾淨5G是美國謊言 04:102020/10/13 時論廣場 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。