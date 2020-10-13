日本海事協會（ClassNK）於印度坎德拉（Kandla）及西班牙瓦倫西亞（Valencia）設立新的船舶檢查事務所，已於本月初開始營運。

該協會表示，上述兩個事務所皆位於其所在國家中最知名的港口城市。近年來，由於印度西北部和西班牙南部對於船舶檢查與稽核服務的需求持續增加，透過新事務所的開設，將能大大提升該協會在這些區域執行檢驗與稽核的效率。

該協會未來將持續根據客戶需求，調整全球佈局，提供更即時、更優質的服務。

(工商 )