日本海事協會於印度及西班牙設立新據點 08:532020/10/13 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本海事協會（ClassNK）於印度坎德拉（Kandla）及西班牙瓦倫西亞（Valencia）設立新的船舶檢查事務所，已於本月初開始營運。 該協會表示，上述兩個事務所皆位於其所在國家中最知名的港口城市。近年來，由於印度西北部和西班牙南部對於船舶檢查與稽核服務的需求持續增加，透過新事務所的開設，將能大大提升該協會在這些區域執行檢驗與稽核的效率。 該協會未來將持續根據客戶需求，調整全球佈局，提供更即時、更優質的服務。 (工商 ) #印度 #協會 #日本海事協會 #檢查 #西班牙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場步入後疫勤新商業模式 朱興榮：數位轉型及強化供應鏈的絕佳時機 09:002020/10/13 財經 智慧電動車與綠能協會 蔡裕慶掌舵 04:102020/10/13 地方新聞 東台精機大陸市場回穩 9月合併營收優於8月 09:012020/10/13 財經 LIBOLON環保產品 展現永續願景 04:102020/10/13 產業特刊 電動綠能協會成立 蔡裕慶任首屆理事長 04:102020/10/13 產業．科技 《店頭市場》達亞、長聖上櫃 本周審議 08:522020/10/13 財經 永豐餘跨足建設 活化百億資產 04:102020/10/13 產業．科技 防高血壓協會 辦健康公益講座 04:102020/10/13 企業經營 NTT沉浸式互動 打造看球新體驗 04:102020/10/13 產業特刊 2035年裝置容量達15.7GW 歐洲商會：台將成亞洲最大離岸風電市場 04:102020/10/13 財經要聞 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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