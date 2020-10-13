新冠肺炎疫情讓航空貨運業業績大爆發，聯邦快遞今年6到8月獲利高達12.50億美元，年增60％，擔任聯邦快遞台灣區總經理已有14年的朱興榮指出，市場步入後疫勤新商業模式，是數位轉型及強化供應鏈的絕佳時機，企業應趁勢抓住商機為未來做好準備，聯邦快遞在全球設立的逾90項冷鏈設施，也已做好準備，將提供疫苗遞送最佳解決方案。

朱興榮指出，根據經濟部統計處數據，今年第2季零售業網路銷售額792億元，年增18.2％，顯示因疫情民眾減少外出，消費管道轉移至網路；Yahoo奇摩《中小企業數位轉型洞察》調查也指出，台灣有86％的中小企業開始或正在計畫往電商之路邁進。

而大、小企業，皆面臨著各式各樣物流相關的挑戰，包含銳減的物流貨運供給量、難以預期的需求量，到消費者習慣大幅地從實體店面轉至網路上購物。

市場已逐漸步入「後疫情新商業模式」，這也驅動了企業進行轉型，並調整營運策略以應變疫情帶來的影響，他建議中小企業重新審視商業模式與投資數位銷售管道，因為消費者在線上花費的時間較以往更多，業者需要滿足客戶不斷變化的線上消費行為，並透過數位管道更有效地吸引客戶。

業界拓展海外客戶群需增加業務多樣性而非僅限於單一市場，以因應全球經濟及貿易的不確定性。另一方面則需強化並分散供應鏈：「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」是從事貿易的不二法門，透過強化和分散供應鏈降低市場風險。

擁有全球最龐大貨運機隊，全貨機已超過679架的聯邦快遞，機隊擴充與汰舊換新計畫持續進行中，疫情期間，公司在亞洲與歐洲間增飛了60多個航班多達，在台灣除了每天兩班直飛美國，一班經廣州飛歐洲，一班飛日本，也曾派過多次直飛美國加班機。

快遞業因為近九成是長約客戶，在疫情期間，雖然貨運機位極度缺乏，一般航空公司貨運運價漲了四、五倍，聯邦快遞僅向客戶每公斤加收新台幣31.5元附加費，靠增派加班機衝刺載貨量與營收。

不同市場的法規差異，是中小企業在經營跨境業務時是一個共同的痛點，朱興榮指出，聯邦快遞提供了許多數位和自動化工具來幫助客戶更有效且便利地安排貨件遞送。另透過電子方式提交貿易文件，提高清關效率；協助預先清關，降低延誤的可能；節省紙張和列印成本。

另香水、鋰電池，都屬於航空運輸危險品，聯邦快遞推出了危險品一站式服務，內容包括危險品識別、包裝、遞送和追蹤。

(工商 )