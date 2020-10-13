女星川島茉樹代（Makiyo）2012年因「醉毆運將」風波，重創演藝事業，近年鮮少現身螢光幕的她，積極開創保養品、飾品等副業，做得有聲有色，賺得不比當藝人少。本刊日前巧遇Makiyo與4位男子餐敘，其中一位是被封為「外星人名嘴」的資深媒體人眭澔平；據悉，原來是有金主相當看好Makiyo的魅力，打算找她合作線上節目！

九月二十九日晚間近七點，Makiyo現身台北市小巨蛋附近，揹著香奈兒包的她，穿著潮牌骷髏頭上衣、腳踩亮面銀色鞋子，快步走進一家知名江浙菜餐廳，接著由工作人員引導進入一間包廂。據查，當天有金主找上Makiyo商談一個線上節目，特別的是，她獨自赴約，並沒有經紀助理或姊姊陪同。

大約兩個半小時後，手上拎著數袋看似打包食物的Makiyo，在數名男士的陪同下走出餐廳，一行人在門口有說有笑，其中一名男子竟是六十歲的資深媒體人眭澔平。Makiyo和眭澔平一度不知聊到什麼，雙雙笑得合不攏嘴，看似合作有譜。Makiyo與眾人道別時，其中一名男子還熱情幫她攔計程車，帶著笑容獨自搭上車的Makiyo，直接回到大直住處。

不知道聊到什麼話題，Makiyo和眭澔平笑得很開懷。（圖／本刊攝影組）

離去之前，眭澔平還拍拍Makiyo的肩膀，似乎在為她加油打氣。（圖／本刊攝影組）

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揹著香奈兒包的Makiyo，由一同聚餐的男士護送下，搭上計程車返家。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)