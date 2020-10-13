女星川島茉樹代（Makiyo）2012年雖因「醉毆運將」風波，重創演藝事業，但近年她積極開創保養品、飾品等副業，做得有聲有色，賺得不比當藝人少，還被本刊日前直擊與「外星人名嘴」的資深媒體人眭澔平碰面，據悉是要談合作新的線上節目。

縱然事業運從谷底翻身，但日前她在節目《單身行不行》中，談起「醉毆運將」風波，坦言形象與演藝事業不僅因此跌到谷底，許多網友還毒舌要她去死，加上自己闖禍讓當時正在抗癌的媽媽相當掛心，讓Makiyo心情大受打擊。

十五歲就出道賺錢的Makiyo，生活上的打理幾乎接近「失能」，全靠媽媽細心呵護。2015年初媽媽病故後，Makiyo 才發現「沒有媽媽什麼都做不了」，當時她的住處堆滿已生蟲的垃圾，一度想要放棄自己，後來甚至為了生活費，慘到賣掉與媽媽一起生活居住多年的房子。

雖然近年來演藝工作較少，但Makiyo投資飾品等副業有聲有色。

如今Makiyo從挫折中堅強地成長，除了副業有成，她主動幫忙處理賀一航與羅霈穎的後事，更讓外界看到Makiyo不同於以往的成熟與冷靜，相信天上的Ma媽媽可以放心了。

更多 CTWANT 報導

Makiyo從小被媽媽照顧得無微不至，因此當媽媽5年前因病去世，她差點也過不下去。（圖／報系資料庫）

(中時新聞網)