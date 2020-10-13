女星川島茉樹代（Makiyo）2012年雖因「醉毆運將」風波，演藝事業跌入谷底，但近年她積極開創保養品、飾品等副業，做得有聲有色，反而比當藝人還能賺。

演藝圈中副業變主業的例子不少；曾是棒棒堂男孩的阿緯，2015年引進香港餐飲品牌「點點心」，投資金額達8千萬元，目前全台共有8間店面，年營收近3億元。今年受到疫情影響業績下滑，他積極和外送、電商平台合作，也請一幫星友推薦產品。

NONO雖然通告較過去少了一半以上，但投資的「艋舺雞排」在全台有40多家，擁有一半股權的他，除了開放加盟賺取加盟金，加盟主使用的雞肉、炸粉、胡椒等食材，也都得跟他進貨。

近年轉戰電商平台的邵庭，成為POPOLA創意總監，今年業績未受疫情影響，反而比去年同期多了3成，6月營業額更飆破上億。最近還攜手YouTuber研發火鍋湯底，預計每年入秋都會推出「開鍋祭」。

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(中時新聞網)