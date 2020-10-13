「國城建設集團」去年在高雄市「亞洲新灣區」推出豪宅「定潮」，每坪最高喊出120萬元，還大動作引進2間由米其林星級主廚執掌的餐廳。由於工程延宕，月前其中一家法式餐廳「Liberté」在官網公告「開幕日期將延至2021年1月」；不過，本刊調查，雖然「Liberté」尚未取得營業執照和使用執照，卻早已偷跑半年，隱身工地賣起一客4800元起跳的高檔料理，而高雄市政府相關局處對此竟互踢皮球，毫無查處動作，根本罔顧公安與食安！

繼「漢來名人坊」及晶英國際行館的「Ukai Tei」後，知名建商「國城建設集團」計畫引進的法式餐飲「Liberté」與日式料理「承」，是高雄地區第3家與第4家由米其林名廚營運的餐廳，原本打算在今年底前風光開幕，如今尚未取得使用執照的「Liberté」，竟在「工地」偷偷營業。

號稱高雄最貴的豪宅建案國城定潮尚未完工，但引進的米其林星級餐廳「Liberté」已悄悄試營運多時。（圖／[本刊攝影組）

本刊找到一位在今年9月間預約成功的民眾「寶哥」，寶哥當時帶著女友大啖米其林大師的手藝。由於餐廳開在工地裡，令寶哥相當納悶。他事後根據「Liberté」發票刊載的「萬象餐飲股份有限公司」上網查詢，發現公司登記地址在高雄市中正三路某大樓的12樓，負責人是「國城建設集團」少東洪士庭，「我打電話到高雄市『1999馬上辦中心』詢問『Liberté』是否有通過消防安檢等問題，2天後得到的回覆實在令人傻眼。」

本刊直擊，「Liberté」外面是大片黃土，圍籬鷹架及建材隨意擺放，明顯就是還在施工的工地。（圖／本刊攝影組）

「馬上辦中心交由經發局和消防局查詢的結果是『沒有結果』，經發局承辦人員要求我給確切地址，不然無法查詢；『Liberté』的所在處就是個工地，根本沒有門牌號碼，我怎麼給確切地址？」寶哥表示，消防局的回覆也很扯，「消防局說會依據業者呈報的規格來檢驗，到底是什麼規格？則須由業者呈報的項目來核定。」

寶哥痛批，高雄市政府的相關局處簡直就在互踢皮球，「經發局查不到營業登記，消防局沒落實安檢，已經營業半年的『Liberté』，至今仍是三不管的黑戶，食安和消防問題究竟誰幫老百姓把關？」

餐廳旁邊的電箱外露電線，門板還都未裝上去，餐廳卻老早就悄悄經營。（圖／本刊攝影組）

面對遭控無照營業，萬象餐飲公司洪姓主管表示，執照還在跑流程，預計11月可核准，「民眾指的營業行為，都是招待客戶和公司親友前往用餐，並非對外攬客。」但本刊表示，民眾有發票，顯示餐廳有收費，洪姓主管則改口，是客戶要求加碼食材，才會另外收取費用。他並強調，公司嚴格要求餐廳不得違法違規偷跑。

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(中時新聞網)