國城建設在高雄亞灣區推出豪宅建案「定潮」，還沒開賣就惹出爭議，總裁洪平森的兒子想跨足餐飲界，與2位日籍米其林主廚長谷川在佑、武田健志合作在高雄大手筆投資高檔餐廳，就是看準南部的消費潛力。

去年3月27日，「國城建設集團」總裁洪平森與日本米其林星級名廚簽約，打算在該集團興建的41層樓豪宅「定潮」內，創辦「Liberté」和「承」2間餐廳，雙方合約更白紙黑字載明，一定要代表高雄，擠進亞洲前50最佳餐廳的名單，當時知名美食專欄作家王瑞瑤還大力報導。

去年3月27日國城建設找來日本米其林雙主廚招開記者會，宣告將插旗高雄開設高檔法式和日式餐廳。（圖／報系資料照）

然而，由於「定潮」的工程進度延誤，今年8月29日，「Liberté」在官方臉書貼出「礙於工程進度的延誤以及其他種種因素，餐廳無法於2020年內對外展開正式營運，開幕日期將延至2021年1月。」公告中更表示，期間餐廳無法接受任何透過網站、電話等等的預約，詳細時間及內容請持續關注官網，但「Liberté」實際上已經悄悄開門做生意。

「Liberté」以白色為基調的裝潢明亮素雅，餐桌則以廚師為中心圍繞在周邊，一客法式料理要價台幣4800元起跳，消費相當高檔。（圖／翻攝畫面）

有民眾爆料，許多老饕早就去過「Liberté」朝聖用餐，不少人還透過臉書打卡PO文，「那邊（「Liberté」）今年4月就開始偷跑營業，業者根本是睜眼說瞎話，大玩兩面手法。」該民眾透露，「Liberté」的訂位已經排到11月，「想要嘗鮮還真的不容易！」

面對遭控無照營業，萬象餐飲公司洪姓主管表示，執照還在跑流程，預計11月可核准，「民眾指的營業行為，都是招待客戶和公司親友前往用餐，並非對外攬客。」但本刊表示，民眾有發票，顯示餐廳有收費，洪姓主管則改口，是客戶要求加碼食材，才會另外收取費用。他並強調，公司嚴格要求餐廳不得違法違規偷跑。

民眾爆料，餐廳業者表面上聲稱沒營業，但網路上已有許多老饕透過臉書打卡PO文分享用餐心得，時間最早可追溯到今年四月。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)