國城建設在高雄的豪宅建案「定潮」遭人爆料，大樓工地還在興建當中，1樓餐廳卻已經違規營業半年，簡直視法令如無物，而這間餐廳到底有什麼誘人之處，竟可以吸引老饕甘願冒著食安和公安的疑慮，也要來嘗鮮？

為了一探究竟，10月7日晚間6點多，本刊記者來到位於高雄市中華五路的「定潮」工地，此時路邊的停車格停放著數輛進口名車，多名打扮入時的男女；下車後就直接穿過工地圍籬，不知內情的民眾，應該會誤以為他們是要看房。

本刊記者跟在一群饕客後頭一起入內，只見外觀大量使用大片落地窗的「Liberté」，並沒有顯著店招，只有在玻璃上鑲崁銀色字樣。餐廳門口前的水泥地滿布灰塵，一旁還有施工丟棄的水桶，門邊電路開關箱甚至電線外露，不遠處則有尚未撤除的鷹架，一個個都是「定潮」尚未完工的證據。

當天「Liberté」的生意不錯，所有饕客酒足飯飽後，都帶著滿臉笑容離開，可見廚藝了得；只是如果沒有老饕帶路，一般人恐怕很難找到這間隱身在工地裡的米其林級餐廳。

民眾檢舉，高雄的豪宅建案「定潮」至今還沒完工，但「隱藏」在工地內的高級法式餐廳卻已開始營業，還有不少老饕打卡分享，明顯違法。（圖／翻攝畫面）

「走到餐廳前要先經過一片工地，走進餐廳卻是別有洞天。」今年9月間帶著女友前往「Liberté」大啖米其林美食的「寶哥」表示，餐廳內部裝潢以白色為基調，相當明亮素雅，天花板的設計相當特別，給人一種猶如在洞穴裡用餐的氛圍，「有個半圓形的開放吧台，餐桌擺放則以廚師為中心；客人入座後，會拿到一個信封和3個杯子，信封裡裝著當日菜單，一客法式料理4800元起跳，每多一道菜要加1千元。」

一位曾去用餐過的民眾痛批，高雄市政府的相關局處簡直就在互踢皮球，「經發局查不到營業登記，消防局沒落實安檢，已經營業半年的『Liberté』，至今仍是三不管的黑戶，食安和消防問題究竟誰幫老百姓把關？」

本刊直擊，米其林星級餐廳「Liberté」外面圍籬鷹架及建材隨意擺放，明顯施工尚未完全，但餐廳卻已開始營運。（圖／本刊攝影組）

面對遭控無照營業，萬象餐飲公司洪姓主管表示，執照還在跑流程，預計11月可核准，「民眾指的營業行為，都是招待客戶和公司親友前往用餐，並非對外攬客。」但本刊表示，民眾有發票，顯示餐廳有收費，洪姓主管則改口，是客戶要求加碼食材，才會另外收取費用。他並強調，公司嚴格要求餐廳不得違法違規偷跑。

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(中時新聞網)