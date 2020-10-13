國城建設在高雄興建豪宅「定潮」，並引進日本米其林主廚餐廳進駐，房子仍在興建中，卻有民眾爆料餐廳早在半年前就開始違規無照營業，民眾質疑，餐廳到底有何本事，可以違規營業半年，而市府還視若無睹？經民眾檢舉檢，市府相關局處竟還互踢皮球，巧合的是，就在市府接到檢舉後，餐廳隨即在網站上公告「暫停營業」一個月，幕後老闆到底是誰？有如此實力「喊水會凍結」。

本刊調查，「國城建設集團」總裁洪平森出身營造世家，是前高雄市長韓國瑜的市政顧問，其胞弟洪平朗則曾任民進黨中執委和兩屆高雄市議員。

然而，洪平森吃軟不吃硬的強勢風格，曾經引發不少紛爭，例如他在自住的「六號綠洲」頂樓蓋起違建，還曾在地下停車場及汽機車出入口設置鐵門路障，遭住戶集體抗議；此外，洪平森和高市站前廣場大樓百位產權持有人的訴訟，也相當令人矚目。

去年3月27日國城建設找來日本米其林雙主廚開記者會，宣告將於建案內開設高檔法式和日式餐廳，其中法式餐廳「Liberté」已在工地中營運。（圖／報系資料照）

根據高雄市政府工商科的資料，「Liberté」的使用執照還在跑流程，也就是說，該餐廳沒有使用執照及營業登記。1名不願具名的官員表示，「若業者確實有攬客行為，即是違規使用。」高雄市消防局第1大隊組長林明德則指出，大樓業者已於今年4月申請「部分使用執照」，依據「店鋪」消防設備項目核可。

本刊直擊，米其林星級餐廳「Liberté」外面圍籬鷹架及建材隨意擺放，餐廳旁邊的電箱外露電線，明顯施工尚未完全，但餐廳卻老早就悄悄經營。（圖／本刊攝影組）

面對遭控無照營業，萬象餐飲公司洪姓主管表示，執照還在跑流程，預計11月可核准，「民眾指的營業行為，都是招待客戶和公司親友前往用餐，並非對外攬客。」但本刊表示，民眾有發票，顯示餐廳有收費，洪姓主管則改口，是客戶要求加碼食材，才會另外收取費用。他並強調，公司嚴格要求餐廳不得違法違規偷跑。

民眾爆料，餐廳業者表面上聲稱沒營業，但網路上已有許多老饕透過臉書打卡PO文分享用餐心得，時間最早可追溯到今年四月。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)