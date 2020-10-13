6點一到準時開拆陳家外的圍牆。（曹婷婷攝）

政大教授徐世榮駐守陳家。（曹婷婷攝）

陳致曉胞姊從家中搬離物品。（曹婷婷攝）

台南鐵路地下化工程唯二拒拆的北區黃家、東區陳家，今天在鐵道局凌晨拂曉出擊下，分頭展開行動，東區陳致曉老家6點一到，鐵道局中工處在宣讀權利後，怪手隨即拆除陳家外圍的圍牆，因陳家兩老仍在屋內央求搬家公司10點搬家，政大教授徐世榮要求「讓人跟東西有尊嚴離開」，拆除20分鐘後喊卡，由陳家人陸續搬離家當中。

北區黃家13日凌晨3點即有大批警力進駐，與現場聲援者發生多波激烈衝突，另一頭的東區陳致曉老家則在清晨5時許遭「突襲」，警方和中工處人員在陳家青年路225巷部署拒馬，嚴格管控人員進出，工程人員先斷水斷電，大批警力在陳宅戒備，屋內則有政大地政系教授徐世榮與陳致曉雙親及零星聲援者聚集。

陳致曉人在台北，現場由徐世榮多次發聲強調，陳家已經安排10點委由搬家公司搬走家具，要求「讓人跟東西有尊嚴離開」，目前雙方仍在協商中，徐世榮要求「再給我們一點時間，這不是在拖延。」中工處強調可以協助搬家具，但陳母6點多也出面拒絕代搬，「我整理好了，不要你們搬。」目前拆遷進度仍卡關。

(中時 )