聲援南鐵黃家拆遷戶學生被拉出 屋主黃春香激動痛哭 07:042020/10/13 中時 洪榮志 、 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 看到學生一個個被警察拖出來的時候，黃春香不捨落淚。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 看到學生一個個被警察拖出來的時候，黃春香不捨落淚。（程炳璋攝） 聲援學生則占據樓梯間，手挽著手坐在地上鏈成人牆企圖阻止拆遷。（程炳璋攝） 台南鐵路地下化工程拆遷案，交通部鐵道局中部工程處12日6點拂曉出擊同步拆除黃、陳兩家，黃春香家有50多名聲援者助陣，但6點10分後警方破門而入抬人，屋主黃春香6點10分野被抬出，她在屋外看著聲援學生一一被拉出，哭著對警察說，「你們怎麼可以這樣」。 聲援學生則占據樓梯間，手挽著手坐在地上鏈成人牆企圖阻止，並回嗆「協調會不來，現在才要來拆」，現場學生不斷反覆吶喊，「反強拆保樓梯」，雙方僵持10分鐘後，警方破門而入將人陸續駕出，屋主黃春香6點30分被抬出，在屋外不斷痛哭。 (中時 ) #南鐵 #黃春香 #黃家 #台南 #釘子戶 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 怪街友坐家門口 婦細看大驚：兒大學好友 10年前陽光男孩 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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