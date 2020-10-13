看到學生一個個被警察拖出來的時候，黃春香不捨落淚。（程炳璋攝）

聲援學生則占據樓梯間，手挽著手坐在地上鏈成人牆企圖阻止拆遷。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化工程拆遷案，交通部鐵道局中部工程處12日6點拂曉出擊同步拆除黃、陳兩家，黃春香家有50多名聲援者助陣，但6點10分後警方破門而入抬人，屋主黃春香6點10分野被抬出，她在屋外看著聲援學生一一被拉出，哭著對警察說，「你們怎麼可以這樣」。

聲援學生則占據樓梯間，手挽著手坐在地上鏈成人牆企圖阻止，並回嗆「協調會不來，現在才要來拆」，現場學生不斷反覆吶喊，「反強拆保樓梯」，雙方僵持10分鐘後，警方破門而入將人陸續駕出，屋主黃春香6點30分被抬出，在屋外不斷痛哭。

(中時 )