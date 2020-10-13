小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（13日）新聞重點。

【1】受軍情局吸收 以學術名義掩護 鄭宇欽滲透捷克 被指國際台諜

捷克參議長韋德齊9月率團來台訪問，掀起大陸與歐洲國家間一番論戰，大陸央視昨再播出台諜案第2集，為捷克查理大學教授鄭宇欽。報導指鄭宇欽先後被台灣情治單位發展針對大陸進行情報蒐集，試圖在捷克等國家策反大陸人員、並挑撥大陸與其他國家外交關係，為「國際台諜」。

【2】創仙女班逞獸慾 少龍遭求重刑

67歲男子徐浩城，自稱道主「少龍」，明知沒有醫師資格，不僅開藥方給信徒，還成立「仙女班」專收處女，長期洗腦為性禁臠，以舌吻、襲胸、舔下體猥褻，共6女受害。北檢昨依強制性交未遂、強制猥褻、違反醫師法起訴徐，並對妨害性自主部分求處重刑。

【3】和泰車看旺車市 挑戰15年新高

新冠疫情助攻買氣，讓台灣車市出現獨步全球的熱銷盛況，車市龍頭和泰汽車董事長黃南光昨日表示，今年車市超越去年43.9萬輛已是毫無懸念，就目前買氣推估，有望直取45萬輛的高標，甚至還會更好，改寫2006年以來，台灣車市15年來的新高紀錄。

【4】千億開發弊案復活 柯遭疑圖利

走了24年再重來！台北市環評大會12日審查士林區保變住6之6自辦市地重畫環境影響差異報告，公民團體前往市府抗議該案違法擴張挖掘土石方量，監察院也糾正在案，停了十幾年後，如今千億開發弊案竟以環評之名死而復生，質疑市長柯文哲圖利財團掏空陽明山。環評委員認為開發疑慮多，最後決議重新辦理環評。

【5】徐若瑄槓龜蛋糕虧吳宗憲

徐若瑄12日錄吳宗憲、陳漢典、Lulu主持的三立節目《綜藝大熱門》宣傳新專輯《I’m V》。吳宗憲現場揮毫贈字「鼠去牛來紅不讓」給徐若瑄，更提及兩人曾在BMG唱片當師兄妹，徐若瑄一臉疑惑，後來終於憶起笑說：「當公司有劉德華（華仔）、鄭伊健、梅艷芳，怎麼會看到你呢？」Lulu則神來一筆，「墨寶何時值錢？當寫的人……飛黃騰達時」，徐若瑄還送上槓龜蛋糕給3個主持人，全場噴笑。

(中時新聞網)