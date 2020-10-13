南鐵拆陳家等兩老搬離 屋外婦女下跪求進陳宅 07:252020/10/13 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 青年路225巷有婦女跪求警察希望能入屋陪伴陳家兩老。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有聲援反拆遷的民眾站在屋頂。（曹婷婷攝） 青年路225巷有婦女跪求警察希望能入屋陪伴陳家兩老。（曹婷婷攝） 婦女後來如願進屋。（曹婷婷攝） 陳致曉老家今天清晨6時開拆，兩老7點同意搬家，屋外被封住出入口的青年路225巷則有昔日拆遷戶陳太太下跪陳情，央求要進入屋內，「我來幫陳媽媽整理房子，這點要求都不行嗎？」同行者則痛罵政府「政府哪來民主，什麼都用搶的！」雙方僵持不下。另外拆除陳家圍牆，則有聲援反拆遷的民眾站在屋頂，也跟怪手形成對峙。 (中時 ) #南鐵 #拆遷 #南鐵地下化 #陳致曉 #陳家 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 怪街友坐家門口 婦細看大驚：兒大學好友 10年前陽光男孩 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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