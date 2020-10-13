有聲援反拆遷的民眾站在屋頂。（曹婷婷攝）

青年路225巷有婦女跪求警察希望能入屋陪伴陳家兩老。（曹婷婷攝）

婦女後來如願進屋。（曹婷婷攝）

陳致曉老家今天清晨6時開拆，兩老7點同意搬家，屋外被封住出入口的青年路225巷則有昔日拆遷戶陳太太下跪陳情，央求要進入屋內，「我來幫陳媽媽整理房子，這點要求都不行嗎？」同行者則痛罵政府「政府哪來民主，什麼都用搶的！」雙方僵持不下。另外拆除陳家圍牆，則有聲援反拆遷的民眾站在屋頂，也跟怪手形成對峙。

(中時 )