「彩虹的誓約-泰雅編織文化特展」登場（戴上容攝）

十三行博物館「彩虹的誓約-泰雅編織文化特展」即日起開展，帶領大家重回電影《賽德克巴萊》經典場景外，透過織品藝術了解文化融合意涵，包含：日製布料和原民圖騰融和的新娘禮服，以及泰雅族與平埔族群交易後所做的貝珠飾品，讓民眾了解織品是與時並進的藝術。

十三行博物館表示，電影《賽德克巴萊》場景位於南投的霧社，在日治時期下，日人將霧社視為「模範村落」，原住民生活中融入許多「大和元素」，像是在日式房舍中穿著浴衣和木屐，當地女子利用日製棉布剪裁原民服飾，呈現跨族群混搭的美學風格。

十三行博物館指出，特展展出一件「有點傳統又不太傳統」的新娘禮服，裙身上有霧社群原住民典型的大菱形挑織紋樣，上衣拼接布料則出現日本棉布可愛小熊圖案，整件禮服討喜，又充滿文化融和的意涵。

十三行博物館補充，展覽中，最令觀眾好奇的織紋是烏來屈尺群象徵「XO紋」，編織工藝家彭玉鳳表示，「XO紋」來自族人牽手起舞、共同吹奏口簧琴與吟唱古調的意象，代表著團結、分享、互助的精神，而「XO紋」僅出現在烏來，其他地方泰雅部落是看不到的。

十三行博物館長陳春蘭表示，此次展出泰雅系族群文化展覽，而該族群包含賽夏族以及太魯閣族等，分布範圍甚廣，除織品展外，另展出部落流傳許久的老藏品，其中不少作品是20年來文化復振成果，也顯示愈來愈多族人願意重新學習老祖先的技藝，讓古老的智慧傳承下去。

(中時 )