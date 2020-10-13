湖人2020年奪冠的結果，名人堂球星巴克利(Charles Barkley)在2018年就料到了。當時「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)與鵜鶘的合約還沒到期，但他把經紀人換成瑞奇保羅(Rich Paul)，也就是跟詹姆斯(LeBron James)同一個經紀人，老巴就嗅出了「雙王合體」的陰謀。

巴克利當時非常憤慨，甚至冀望聯盟出手干預，他在TNT節目說：「席爾佛(總裁)必須阻止這場交易，湖人的行為是不對的。這是個密謀，我不能接受這種事。我提前戳破了這陰謀，那時還沒這麼多傳言，瑞奇保羅因此對我很不爽。戴維斯可以去任何球隊，就是不能去湖人。」

湖人隊「得逞」之後，巴克利又繼續唱衰湖人，「現在有趣了，他們兩個都是前鋒又沒有後衛，誰來投三分球？他們應該是全聯盟三分球最糟的球隊。」

去年明星賽，東區隊長是阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，但是西區隊長詹姆斯先挑走了戴維斯。巴克利笑說：「阿提托康波，你可以考慮用你的全部隊員去交換戴維斯！」連詹姆斯聽了都大笑，當時戴維斯還在鵜鶘。結果老巴又不幸言中，該季結束後湖人真的拆了大半支球隊去換來戴維斯。

詹姆斯也受夠了巴克利的追打，多次批評他是「打詹的酸民」，今年奪冠後詹姆斯在感言中特別強調：「我們只是想要回我們應得的尊重，總管、總教練、整支球隊都需要被尊重，我(他X的)也需要被尊重！」

(中時新聞網)