台灣東洋(4105)取得目前國際上臨床試驗進度最快之一的德國BNT新冠病毒(COVID-19)疫苗台灣授權，初步爭取到3000萬劑、可供1500萬人接種的最大額度，且其中的1000萬劑將在明年首季完成交貨，供國內500萬人施打。

東洋董事長林全表示，目前德國BNT新冠肺炎疫苗正在進行臨床2/3期試驗，預計收案人數為43998人，到10月初已收36576人，比重為83%，其中28146人已完成兩劑施打，有機會在本月底可以完成臨床所需的收案目標。

台灣東洋總經理施俊良表示，目前世界上最受期待、且已經進入臨床三期的4家疫苗，分別為BNT、AZ、Moderna以及Johnson & Johnson集團，其中，又以BNT進展最快，台灣東洋經多次溝通，目前初步爭取到3,000萬劑、可供1,500萬人接種的最大額度，且其中的1,000萬劑能在明年第一季完成交貨。

施俊良也說，雖然BNT疫苗有「零下70度」的冷鏈、倉儲需求，而台灣東洋已經找到合作廠商可以解決問題，不過，也持開放態度持續與政府溝通，希望能與相關產業一起合力克服挑戰；林全指出，台灣東洋有信心可以處理，但如果政府願意開放業界競爭或政府自建，他們也樂觀其成，強調技術不是問題。

東洋和德國BNT已洽談一段時間，因過去代理成績受到肯定才能爭取到授權，至於屆時的BNT新冠肺炎疫苗售價將參考國際價格，目前美國談定的價格為1劑19.5美元(約新台幣565元)，林全指出，疫苗事業是配合政府公共政策，協助國家防疫，不要期待有太多獲利。目前除了希望爭取足量的公費疫苗外，也希望與政府討論是否可以滿足商務白領人士的自費市場需求。

(時報資訊)