期交所昨(12)日舉辦年度期貨商負責人座談會，會議由期交所吳董事長自心親自主持，同時辦理公益捐贈儀式，捐贈消防安全設備予消防機關以善盡社會責任。期交所吳董事長表示，臺灣期貨市場109年度交易量有望突破107年所創3.08億口紀錄，繼續締造期貨市場交易量新高紀錄。展望未來，期交所除持續提供安全效率的交易環境外，將設計小型契約商品，以符合國際市場發展潮流，進而吸引更多交易人參與國內期貨交易，再創臺灣期貨市場高峰。

為落實金融業回饋社會理念，期交所持續關注各縣市政府消防體系，並於座談會結束後舉辦「109年度消防安全設備捐贈儀式」，由期交所吳董事長自心與內政部消防署謝副署長景旭共同見證。

期交所吳董事長表示，消防安全設備的充實精進與汰換，是社會持續關心的議題，為協助資源不足縣市政府強化消防救災防護裝備，並達到消防署每位消防員配置2套消防衣的目標，期交所去年首度發起消防安全設備經費捐贈予5個縣市，今年再贈予基隆市、新北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、南投縣、高雄市及臺東縣等8個縣市消防局各新臺幣50萬元，總捐贈金額400萬元，用於添購消防衣褲、消防帽、消防頭套、消防鞋、消防手套及個人用照明燈等防護裝備，期能幫助消防員在搶救民眾生命與財產的同時，亦能保障自身安全，也希望藉此拋磚引玉，帶動更多企業共同投入企業社會責任的行列。

(時報資訊)