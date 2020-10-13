經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)2020年9月營收連5月回升，以3.37億元連3月改寫新高，帶動第三季營收雙位數「雙升」同創9.94億元新高。公司表示，營運已重返逐季成長軌道，看好第四季營收將再創新高、明年將是迎接大成長的一年。

柏文9月自結合併營收3.37億元，月增1.71％、年增15.12％，連3月改寫新高。其中，休閒運動與娛樂服務2.03億元，月減0.93％、年增8.55％，教練課程的運動保健服務1.22億元，月增7.83％、年增31.17％，一次收取的入會費0.09億元，月減6.47％、年減6.75％。

合計柏文第三季合併營收9.94億元，季增19.36％、年增10.71％，同步改寫新高。其中，休閒運動與服務6.04億元，季增20.49％、年增7.79％，教練課程的運動保健服務3.53億元，季增21.36％，年增21.81％，一次收取的入會費0.31億元，季減13.26％，年減24.62％。

累計柏文前三季合併營收27.01億元、年增3.34％，續創同期新高。其中，休閒運動與娛樂服務16.56億元、年增1.89％，教練課程的運動保健服務9.18億元、年增7.48％，一次性收取的入會費1.09億元、年減5.06％。

柏文表示，隨著國內新冠肺炎疫情於4月底趨緩，「健身工廠」會員人數已連5月成長，帶動5～9月營收持續回升，9月會籍使用費及運動保健服務營收同步「雙升」。在民眾投入健身運動風氣增溫下，第三季營運擺脫疫情干擾，繳出雙位數「雙升」強勁成長動能。

柏文表示，營運已重返營收逐季成長創高軌道，展望後市，隨著同店營收持續成長、今年新展據點效益逐步顯現，配合10月底預計再開出新竹市西大廠挹注，看好第四季營收可望續繳「雙升」佳績、向上再創新高。

而柏文明年規畫在新北、桃園、台中、台南、高雄等5都及新竹市、嘉義縣等地，合計新展10處據點，其中9處均位於人口集中的都會區，可望對營收挹注較強成長動能。同時，公司將強化商品銷售，並領先同業推出創新商品及服務。

柏文瞄準後疫情時代消費者對健身需求增強，明年展店速度估創歷年最快紀錄，看好可望受惠消費者健身需求不減、新據點成長動能顯著，加上今年因疫情影響致使營收基期較低，預期明年單季營收可望維持季增、年增「雙升」趨勢，將是迎接大成長的一年。

(時報資訊)