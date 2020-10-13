連鎖餐飲集團瓦城(2729)2020年9月營運淡季有撐、仍創同期次高，帶動第三季合併營收「雙升」創12.88億元新高。展望本季，隨著百貨周年慶開跑、節慶連假接力報到，集團持續研發新菜、展店及祭出行銷活動衝刺成長動能，對營收及獲利穩定成長樂觀看待。

瓦城公布9月自結合併營收3.6億元，雖月減26.57％、年減5.13％至近5月低點，仍創同期次高。合計第三季合併營收創12.88億元新高，季增25.1％、年增0.11％。累計前三季合併營收34.15億元、年減9.04％，仍創同期次高，衰退幅度較前8月9.48％收斂。

瓦城表示，隨著暑假結束學生開學、且無連假情況下，9月屬於餐飲傳統淡季，旦集團持續受惠民眾回歸正常生活、帶動外出用餐需求，營收表現仍淡季不淡。若排除今年假日天數較去年少2天的基期影響，則9月營收仍較去年同期成長。

瓦城看好下半年餐飲需求回溫，以強化安心餐廳、研發新菜、啟動展店等3大推進方針因應，受惠暑期外出旅遊與聚餐帶動餐飲內需旺季更旺，配合父親節與情人節聚餐效益、政府振興三倍券激勵消費動能等3大助力帶動，帶動第三季營收動能強彈、順利改寫新高。

展望後市，隨著時序即將進入年底聚餐旺季，瓦城看好10月中秋、雙十連假節慶及百貨年度周年慶活動檔期開跑，可望帶動餐飲需求彈升，隨著聖誕、跨年、尾牙等節慶聚餐商機接續到來，集團對第四季營收與獲利穩定成長樂觀看待。

同時，瓦城持續根據各品牌調性研發新菜、祭出多檔行銷活動，盼吸引顧客來店用餐、建立品牌相互導客效應。同時，集團亦持續進行展店計畫，「時時香」及「YABI KITCHEN」均計畫年底前在台中各開1家新店，持續衝刺成長動能。

(時報資訊)