「國家電影及視聽文化中心」新莊一期場館預計明年2月完工，行政院長蘇貞昌12日下午前往視察，宣布未來的二期計畫經費將由中央全額負擔，期盼透過中央與地方合作，加速完成國家影視聽中心建設，讓全球看到台灣文化水準及對文化的重視。

蘇貞昌首先前往「國家電影及視聽文化中心」樹林片庫視察，參訪涼溫、低溫及紙質類庫房等，現地瞭解海報修復與膠片整飭、掃描等保存情形。隨後再前往新莊聽取營運現況及1期場館籌建情形簡報，逐層視察場館興建進度，並鳥瞰2期場館基地、瞭解籌建情形。

蘇貞昌認為，每部電影都是一個創作、都在講述故事、都代表一個時代。無論如何，台灣需要電影中心、有片庫，才不會將前人努力、智慧辛苦結晶及投入感情的片子，在空氣及歲月中逐漸毀損。

蘇貞昌表示，目前國家影視聽中心的樹林片庫不僅是租來的，且在工業區裡分成15個地方，工作人員得在充滿撲鼻酸味的環境中一寸一格地修復影片。所幸經過新北市政府及中央努力，位於新莊的一期場館將在明年2月完工，終於有個地方能棲身。

蘇貞昌強調，國家影視廳中心新莊一期場館建設只是起步，包括專業典藏片庫、影視聽文化資產典藏修復及數位化等二期計畫不僅極為重要、且得和時間賽跑，須將此計畫善加完成，因此宣布二期經費未來將由中央全額負擔。

蘇貞昌表示，國家影視聽中心二期計畫不僅應盡快加速腳步，且應整體規畫與強化應加強部分，希望能讓電影文化中心、片庫及未來數位化，讓國人同胞、電影人、文化人及孩子都能在這裡看到過去、把握現在，更憧憬未來。

蘇貞昌請新北市長侯友宜協助執照、土地等相關行政工作事宜，希望讓國家影視聽中心二期計畫儘速啟動。同時，樹林片庫的改善典藏環境、空調調控及搬遷等相關作業計畫，同樣應該儘快進行。

(時報資訊)