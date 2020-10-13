電信三雄公布9月單月、累計財報表現，台灣大累計前9月每股賺3.27元險勝中華電的3.25元，遠傳每股則賺1.99元，三雄前9月獲利也均紛紛超越財測目標。

台灣大(3045)9月自結合併營收101.9億元，營業利益12億元，稅後淨利為8.5億元，稅後EPS為0.31元，自結前三季合併營收944.4億元，營業利益124.6億元，稅後淨利為91.8億元，稅後EPS為3.27元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，9月電子商務年成長仍達27%；行動業務方面，隨9月5G機款增加，帶動申裝1399以上高資費手機案較前月成長超過一成，也使開台首三月行動服務營收年減逐月縮小，5G滲透率方面也領先4G同期約五成。此外，新款iPhone尚未上市，故受iPhone 11系列去年九月開賣影響，手機銷貨收入年減，並使合併營收較去年同期下降。累計前三季，合併營業利益雖受5G開台後頻譜攤提上升影響，較去年同期下降，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測82%。

中華電(2412)9月合併自結營業收入為188.7億元，較去年同期增加10%，主要因大型專標案入帳帶動資通訊專案營收增加，網際網路應用加值營收及數據網路營收亦增加，抵銷手機銷貨收入及行動服務營收的減少營業淨利為36億元，稅前淨利為36.6億元，歸屬於母公司業主之淨利為28.4億元，稅後EPS為0.37元，累計前9月稅後EPS為3.25元，另外，中華電與第三季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

遠傳(4904)9月合併總營收為59.59億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.48億元與5.87億元，9月稅後EPS為0.18元；累計至今年9月，遠傳合併總營收為566.94億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為206.99億元與64.69億元，稅後EPS為1.99元，較去年同期略低2%。遠傳第三季淨利超越財測目標達到104%，累計今年1至9月EPS亦超越前三季財測目標達到105%。

(時報資訊)