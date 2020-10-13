「文字的順序或是錯字並不會影響閱讀」，有不少實驗都證明，大腦會自動幫我們修飾這些有誤的文句，讓人很難發現錯誤的存在。最近，有網友分享了一張麵攤「有問題的菜單」，大家仔細觀察許久後都沒有察覺哪裡有錯，直到看見留言的解答後才終於恍然大悟。

麵攤將「肉絲麵」誤打為「內絲麵」(圖/謝姓網友提供)

這名網友在臉書社團《新·路上觀察學院》中發文，分享了一張麵攤的菜單照片，可以看到榨菜系列的品項有「肉絲麵」、「肉絲粄條」、「肉絲冬粉」和「肉絲米粉」，乍看之下並沒有什麼問題，但PO主卻配上了「蛤？」的描述，讓大家摸不著頭緒，開始尋找哪裡有問題。

仔細觀察過後，就可以發現菜單上把「肉」全都誤打成「內」，但不少網友看了很久還是沒有辦法找到這個明顯的錯誤，紛紛崩潰留言：「我看好久才發現」、「我看半天，以為梗在大豬大豬牛牛牛」、「榨菜就應該接肉絲麵啊！管他內絲還肉絲哈哈哈」、「我看留言才看出來有什麼問題」、「再次證明中文字體不影響閱讀」、「事實證明，錯字不影響閱讀」。

根據《人民網》報導，南京師範大學心理學院心理語言學老師陳慶榮解釋，人看文字時通常都是以「區域性掃視」，當看到一段文句後，大腦的潛意識就會按照記憶中的順序自動排列文字，以自以為正確的形式解讀，像是「研表究明，漢字的序順並不定一能影閱響讀，比如當你完看這句話後，才發這現裡的字全是都亂的」，就是廣泛引起網友討論的例子。

(中時新聞網)