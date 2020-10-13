陳蔡信美（右）13日怒嗆，無法再信任鐵道局人員。（李宜杰攝）

南市議員王家貞（右）到場協調。（李宜杰攝）

陳家家人怒嗆，鐵道局人員滾出去。（李宜杰攝）

鐵道局中工處13日清晨強拆南鐵沿線東區陳家、北區黃家，目前東區陳家強拆工程暫停，鐵道局中工處釋出善意，希望協助陳家搬離家具，但要求陳家內人員離開家中；但屋主母親陳蔡信美則堅持，要由搬家公司搬遷，還怒斥「髒手別碰我家具！」始終堅守家園。

南鐵東區陳家強拆計畫今晨（13）6時執行，鐵道局一改上回態度，6時一到，怪手強制拆除陳家後院陽台，讓屋內的陳蔡信美驚嚇痛哭、情緒崩潰。

鐵道局中工處副處長吳志仁強調，工程已無法再緩，且雙方目前已失去信任，一定要陳家內人員先行離開，由鐵道局或搬家公司代搬家具；但陳蔡信美則說，今天本來就安排10時由搬家公司搬家，堅持一定要自己搬家具，無法信任鐵道局人員。

南市議員王家貞也來現場協調，王家貞說，目前南鐵強拆已邁入尾聲，絕對沒有擋拆意思，盼鐵道局讓陳家兩老「自己搬家具」，要給他們最後一些尊重。王家貞也通知台南市副市長許育典、趙卿惠協調，「稍微再緩2到3個小時不行嗎？」

(中時 )