兩歲以下幼童可吃萊豬？陳時中7字回應引爆網友怒火

萊豬預計明年正式進口，引發民眾對食安的疑慮！立法院社會福利及衛生環境委員會昨舉行「政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，對國人健康之影響與危害」公聽會，國民黨立委林德福質疑，2歲小孩抵抗力差，吃萊豬恐有健康疑慮，對此，衛福部長陳時中回應，「不鼓勵但沒禁止」。這番話遭臉書粉專「比特王」砲轟，這麼不負責任的言詞，有把下一代的健康放在心裡嗎？

立院經濟、衛環等5委員會明將審查農委會開放萊克多巴胺美豬進口的行政命令，昨先召開公聽會。國民黨立委林德福質疑，2歲小孩抵抗力差，吃萊豬恐有健康疑慮，對此，陳時中則回應「不鼓勵，但沒禁止」。雖然官員不需在公聽會答詢，但立委皆以陳時中為質詢對象。陳時中答覆表示，只要萊豬在安全評估後，殘留量低於最大殘留容許量就是安全。

對此，臉書粉專「比特王」指出，時中部長知道嬰幼兒的飲食非常重要嗎？有很多父母為了給小孩營養，會用排骨熬湯，用那個湯煮粥，或是加點肉絲熬粥。陳時中被問及，兩歲以下幼童可以吃萊豬嗎？陳時中竟回答不鼓勵但沒禁止，該粉專痛批「這麼不負責任的言詞，你們有把下一代的健康放在心裡嗎？」

網友則回應表示「講這種話、就不配當衛福部長。全民的健康比不上你的官位、為保官位失了良心」、「這些沒天良的官員，人在做天在看，你們這樣對待人民，總有一天，就等著報應」、「一個衛福部長，說出來完全不背負責任的言論」、「完全不負責任的話術」、「講什麼幹話」、「這太無恥了。不為人民把關」、「為什麼不好好守護台灣人民呢？」

(中時新聞網)