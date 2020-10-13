大宇資(6111)自製單機遊戲《軒轅劍柒》將於10月29日PC及PS4雙平台同步發售，將為第4季帶來可觀收入，單季營收也可望站上今年高峰。此外，適逢《軒轅劍》1990年10月13日推出至今已30年，《軒轅劍》IP與台灣角川國際動漫展開《軒轅劍 崑崙紀》漫畫合作，將於13日正式開始連載。

《軒轅劍柒》為動作角色扮演遊戲，是經典RPG系列《軒轅劍》的最新單機作品，由DOMO小組製作開發，採用Unreal Engine 4遊戲引擎研發。10月29日將同步於PC及PlayStation 4平台上推出，除實體版外，亦提供PC平台的Steam數位版及PS4數位版，台灣平裝版定價1080元，數位版1290元。

遊戲10月29日除推出中英及韓文版本外，也預計於12月10日在PS4平台推出日文版《軒轅劍 閻黑之業火》及日文語音。

大宇資董事長涂俊光指出，《大富翁》去年在Steam數位版推出，關注人數約2萬人，實際銷售到目前累積到60萬套，營收貢獻2億元。目前《軒轅劍柒》推出試完版，全球願望清單已經突破10萬人關注，正式上市後銷售成績預期相當不錯，單月可望貢獻營收4000～5000萬元。

(時報資訊)