中壽（2823）公布9月獲利，公司面對疫情審慎控制風險，掌握投資獲利的機會，9月稅後淨利10.49億元，年成長59％；累計前3季稅後淨利148.4億元，年成長15％，創下歷史同期新高，每股稅後盈餘達3.32元，ROE為13.4％。

中壽前3季新契約保費收入617億元，總保費收入1854億元，其中，因推動高價值分期繳及外幣商品奏效，續期保費收入達1237億元，去成長16％，同時為降低避險成本，持續推動外幣保單，前3季外幣新契約保費占比也由去年同期34％大幅提高至77％，將可持續帶動公司價值穩定成長。

中壽長期推動永續金融，對ESG議題高度重視，包括因應氣候變遷自主簽署加入TCFD（氣候相關財務揭露建議書）Supporters，為國內率先加入企業之一；強化責任投資，自主響應聯合國責任投資（PRI）原則並制定「責任投資政策」。相關成果亮眼，包括榮獲國內外多項永續大獎、入選多項永續指數，同時獲環保署國家級肯定，為全國綠色採購模範生。

此外，中壽深度布局數位轉型也展現強大數位實力，已建立大數據資料庫、AI智能標籤庫及AI智能平台，並透過此基礎開始運用在業務員行動工具，優化客戶體驗，並領先業界率先取得主管機關核准並試行人臉識別行動投保。

同時，中壽延攬強將加入經營團隊以強化數位競爭力，除既有的資訊系統開發、新科技的數位發展與數據資料應用外，再率先設立「體驗長（CXO）」職務以強化客戶體驗，將藉由數位科技效能與壽險服務溫度的融合，讓通路與保戶都能享受更安心的數位體驗。

(時報資訊)