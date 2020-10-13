小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(13日）財經重點。

【1】蘋果5G手機報到，升級幅度大 iPhone新規概念股看旺

蘋果新手機即將於台北時間14日淩晨亮相，法人預期升級幅度大，尤其是iPhone 12系列，將全是5G機種，最高階款搭上Lidar Scanner感測相機，穩懋、美律、台達電等15檔iPhone 12新規格概念股看旺。

【2】國安基金退場 台股今拚萬三 專家指影響不大，關鍵還是看外資回補力道

護國神山台積電再度發動漲勢，股價收460元上漲7元、市值收11.928兆元，股價與市值雙創歷史新高，與聯發科收714元大漲44元，合計貢獻指數85點，贏過加權指數上漲68點、收12,955點；在台股蓄勢再戰萬三關卡之際，國安基金12日開會決議退場，投資專家一致認為，對心理層面雖有影響，但實質影響不大。

【3】特斯拉超級充電 15日起收費

特斯拉（Tesla）電動車車主荷包要縮水了，享受多時的免費超級充電服務，15日要開始收費了，估計每次充電要付出500～1,000元的費用，並將收取每小時最高1,800元、比充電還貴的超時占用費，以提高充電車位的周轉率，降低車主耗時排隊充電的抱怨。

【4】拜登贏面大＋看好疫苗進展 高盛看空美元 恐再貶4％

高盛發表最新研究報告以拜登贏面大與看好新冠疫苗進展為由看空美元後市，預估美元指數可能下探2018年的89低點，相當於還有超過4％的貶值空間。

【5】2020年諾貝爾經濟學獎得主揭曉… 美２位經濟學家 設計新拍賣形式

美國經濟學家米爾格羅姆（Paul R.Milgrom）及威爾森（Robert B. Wilson）透過研究成功改良拍賣理論，並設計新的拍賣形式，影響範圍遍及全球，成為今年諾貝爾經濟學獎得主，共享1千萬瑞典克朗（約110萬美元）獎金。

(中時新聞網)