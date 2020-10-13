鐵道局7點20分開始進行拆除，今天只進行非結構性破壞，拆門窗、拉封鎖線，不讓住人。（洪榮志攝）

台南鐵路地下化工程拆遷案，北區黃家拆遷呼聲援者6點10分起一一被抬出，最後只剩下4樓1名吳姓租戶，情緒略顯不穩，社會局社工留在4樓安撫勸離，交通部鐵道局中部工程處7點20分先從建築其他地方開始進行拆除作業。

被警方拉離現場的近50名聲援者，由警備車載至警戒線外附近公園放人，但近7點時聲援群眾又集結至封鎖線前，想要衝進封鎖線，與警方人牆發生對峙，中工處7點20分開始進行拆除作業後，聲援學生仍群聚在現場。

雖然鐵道局已經開始進行拆除，今天只進行非結構性破壞，拆門窗、拉封鎖線，不讓住人。但4樓吳姓女租戶仍執意不肯離開，由於吳女以打零工維生，且不具中低收入資格，她怕離開後恐無容身之地，日子會過不下去，社工人員只好留在4樓繼續勸說。

黃春香家凌晨至今持續有50多名聲援者助陣，但6點10分後警方破門而入抬人，屋主黃春香6點10分野被抬出，她在屋外看著聲援學生一一被拉出，哭著對警察說，「你們怎麼可以這樣」。

聲援學生則占據樓梯間，手挽著手坐在地上鏈成人牆企圖阻止，並回嗆「協調會不來，現在才要來拆」，現場學生不斷反覆吶喊，「反強拆保樓梯」，雙方僵持10分鐘後，警方破門而入將人陸續駕出，屋主黃春香6點30分被抬出，在屋外不斷痛哭。

(中時 )