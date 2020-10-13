網紅「瑋哥」近日鬆口退出「WACKYBOYS反骨男孩」，他暗指主因是前老闆酷炫因為金錢、名利改變了，立刻引發外界熱議，對此成員「琳妲」先跳出來呼籲瑋哥別再鬧下去，昨(12日)另一成員孫生則是發文力挺酷炫，並砲轟瑋哥「整天裝可憐自己不打拼」。

孫生昨(12日)凌晨在Instagram限時動態發文，他罕見大動肝火怒斥瑋哥：「整天裝可憐自己不打拼，說堯宣不給你工作？自己當初消失4個月，阿翔找你找到快死掉。」接著舉自己為例：「媽媽養他到國小二年級後，自己就四處寄人籬下，當了快一輩子的低收入戶」，並暗諷瑋哥：「來來來！大家都來裝可憐！is ok，這是裝可憐大挑戰，你懂的。」

此外孫生更透露過去酷炫是最常聽瑋哥說話的人，並且會儘可能滿足他，不像其他成員完全無法與瑋哥溝通，此外更強調看到「好站友換帖」的酷炫為此事落淚，讓他坦言「真的看不下去了」。

至於成員琳妲表示瑋哥是將歡笑給別人，私下也是謙虛、很為團體著想的人，而酷炫也有自己的壓力存在，因此看到瑋哥宣布退出的影片，則強調：「大家好聚好散是最好的，如果繼續開戰只是兩敗俱傷」。

(中時新聞網)