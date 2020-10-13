美股第三季財報周本周開跑，週一科技股強勢大漲，5G iPhone問世前夕，蘋果股價狂飆逾6%，亞馬遜在一年一度會員日前勁揚，道瓊上漲逾250點，那指收紅2.7%，創9月9日以來最佳表現；終場美股四大指數漲幅介於+0.88~+2.56%；蘋果+6.35%；亞馬遜4.75%；台積電ADR+2.42%；聯電ADR-1.57%。

周一台股在2330台積電、2454聯發科、2379瑞昱等權值股領軍下以跳空上開的方式挑戰上檔13,031點與13,021點的切線反壓，但受到3008大立光營收與展望不如預期的影響下，指數震盪走低，終場加權指數以上漲68.72點的12,955.91點作收，漲幅0.53%，成交量2,296.29億元。

台股價漲量增，短多格局不變。短、中、長期均線均上揚，未跌破5日線前，短多續強。KD在9/30出現黃金交叉後，週一K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

指數挑戰上檔13,031點與13,021點的切線反壓，短、中、長期均線走揚，KD黃金交叉且開口持續擴大，在指數未出現爆量中長黑K，或跌破5日線前，短多仍有高點可期。

(時報資訊)