湖人總教練佛格(Frank Vogel)當初在溜馬連續3年季後賽敗於熱火(2012, 13, 14)，那時熱火總教練就是今年的史波斯查(Erik Spoelstra)，佛格終於報了仇。差別在於當年史波斯查手上有詹姆斯(LeBron James)，所以史波斯查贏了；這次佛格手上有詹姆斯，就換成佛格贏了。

其實佛格並不是湖人的首選，他對湖人很陌生，也曾對詹姆斯很不爽，高層討論了很久才決定聘他來執教。賽後佛格被打趣說達到了一項聯盟「成就」，因為他執教首季都沒有傳出被撤換的流言，「教練殺手」詹姆斯居然沒有挑佛格的毛病，佛格笑說這得感謝詹姆斯手下留情。

「對戰詹姆斯令人印象深刻，我當時很訝異他在場上能做這麼多事情。現在他是我的球員了，我才發現他其實更厲害，他的籃球智商，他對防守、教練調度、化學效應的重視，這個在他是敵人的時候都看不到。他今年對球隊的貢獻令我無比驚嘆。」

此外佛格小時候曾經去大衛萊特曼的全國節目表演才藝，他能把籃球放在牙刷的尾端上旋轉，並且一邊用刷毛那一端來刷牙。佛格也笑說第6戰的壓力當然比那時候更大了，畢竟他當年太小跟本什麼都不懂。

(中時新聞網)