不少人有這樣的經驗，原本平滑的臉蛋上，突然冒出一顆一顆的小小肉芽，可能長在眼睛下方，阻礙了視線，或是長在臉頰上，成了女性上妝時的一大障礙，而且摸起來凸凸的，令人感覺很不舒服，又不美觀。

其實，肉芽不只會長在臉蛋，也會長在身體的其他部位，每一種肉芽也各有其生長因素。究竟為什麼有些人特別容易長肉芽？肉芽可以預防嗎？一旦長了，有什麼方法能去除？

肉芽可分成5類 汗管瘤最常見

皮膚科醫師鄭百珊表示，醫學專業名詞裡，並沒有「肉芽」這個名詞，一般人所說的肉芽，其實是一種統稱，只要臉上有突起小息肉，就被稱為肉芽，所以，要先把這些長在臉上的肉芽分清楚，再進一步了解如何處置。

臉上突起物分成很多種，可能出現在臉部、眼皮、眼睛週圍、脖子等部位，如果依外觀、生長位置以及症狀，可分成以下幾類：

■汗管瘤：是最常見的臉部肉芽，多長在眼睛下方，呈現一顆顆突起物，青春期的女性，以及懷孕後受荷爾蒙影響的婦女較常見另外，體質也是汗管瘤發生的重要因素。

■皮脂腺增生：常見於臉上，一般都發生於皮脂腺分泌旺盛的人，而且隨著年紀增長，病灶也會緩慢增加。

■粟粒腫：若是一顆顆偏白色圓狀突起物，就是粟粒腫，主要是因為毛囊角質異常堆積而產生。

■扁平疣：主要因病毒感染造成，任何年紀都可能發生。

■日光性角化症：長期日曬所引起，可能有癌變風險。

■皮贅：也就是纖維上皮息肉，通常位於腋下、脖子等皮膚皺摺處。

保養品無法去除肉芽 雷射治療才有效果

大部分的肉芽不會感覺到不舒服，所以除非很在意外觀，否則不需特別處理，更不需自己買藥膏塗抹。不過，長肉芽的人，皮膚保養和一般人一樣，主要做到清潔、保濕即可，不要存有藉由保養品能去除肉芽的錯誤想法，去除肉芽，還是雷射才有效果。

臉上肉芽絕大部分屬於良性，所以除非擔心影響到外觀，醫師才會建議用雷射去除。鄭百珊提及，手術前，病人不必特別做什麼準備，通常汗管瘤、一般息肉以及皮脂腺增生，不會自然消失，可以用雷射去除，但術後還是會再長，主要是因為和體質、遺傳有關，所以很難從平時自我保健降低再發機會；而如果是粟粒腫（臨床看起來像閉鎖性粉刺），可在門診時用針將它挑出，即會恢復正常外觀。

扁平疣不適合雷射治療 日光性角化症小心癌化

並非皮膚有突起就可以做雷射治療，鄭百珊強調，如果是病毒感染的扁平疣，就不建議採用雷射，因為雷射治療的傷口多，很可能會導致病毒擴散。治療上必須以藥物為主，通常會給予冷凍治療及外用藥膏塗抹，部分病人會加上口服藥物，只有少數扁平疣病人，可能因自體免疫細胞攻擊自體遭受病毒感染的細胞，不需要治療就可痊癒。

此外，若是日光性角化症（又稱為陽光性角化症，屬於皮膚癌前期病變的一種），則在多年後會有癌化的可能，這類的病人建議要另外做治療並追蹤。

值得一提的是，孕婦也不建議做雷射治療，由於雷射會有小傷口，所以凝血功能障礙者，同樣不建議做；若有蟹足腫體質者也要禁止；若因為工作的需要，無法避免長期陽光曝曬，也最好不要做雷射治療，會因為日曬而導致皮膚反黑。

雷射治療術後照顧莫輕忽 防曬沒做好容易反黑

進行雷射治療前要注意，長期治療痘痘而使用A酸的病人，口服A酸要停用半年，外用A酸最好也要停用1～2週，再進行治療光敏感的病人則要在術前告知醫師。

如果病灶面積較大，建議分數次進行，兩次雷射的時間，建議間隔1個月左右，讓皮膚的傷口恢復得比較好之後，再繼續進行每次雷射面積也不要太大，若是治療面積過大，發炎的機率也更高，術後照顧更加麻煩。

鄭百珊提及，雷射手術後常見的副作用就是反黑，反黑時間長短與醫師磨的傷口深度、自我照護程度以及本身膚質有關，大約術後2、3個月就會褪掉。

臉上長肉芽是健康出狀況？黃色瘤可能是血脂過高

有些人會問：「既然日曬對於雷射治療後的病人有嚴重威脅，是否冬天比夏天適合做？」其實，每一種治療都一樣，可能多少都會有副作用，最重要的的術後的保健工作，有心想去除肉芽的病人，即使選在日照較強的夏天進行治療，只要配合做好防護工作，一樣可以得到很好的治療效果。

臉上長肉芽，是否意味著身體健康出了問題？鄭百珊透露，汗管瘤與體質、荷爾蒙有關，並非身體異常造成，也不是生活作息不好而導致，但是如果長在眼皮上，肉芽呈現黃色一片一片，稱為黃色瘤，這類病人可能要抽血檢查，檢測是否血脂肪過高。

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(中時新聞網)