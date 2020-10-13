歐洲模式模擬顯示，週六(17日)另一「熱帶擾動」，在通過菲律賓中部進入南海後，已接近越南中部，有發展成颱風的機率。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」/tropical tidbits)

受到東北風及南卡颱風外圍環流水氣影響，北部、東半部、恆春半島一直到明天(14日)都是有局部短暫陣雨的天氣，另一個「熱帶擾動」通過菲律賓中部進入南海，最快周四(15日)有發展成17號颱風「沙德爾」，向西前往越南。

氣象局預報顯示，今天北東、恆春局部雨，北海岸、大臺北山區、宜花雨勢明顯，有大雨、豪雨等級降雨，其他山區午後雨，沿海風強浪大。周三(14日) 清晨東北風及颱風外圍水氣影響，迎風面北部、東半部、恆春半島有短暫陣雨，同樣基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭雨勢明顯，花蓮也有局部大雨；白天颱風遠離水氣減少，但東北風持續影響，北部、東半部仍有局部雨，其他地區好天氣，午後南部及中部山區短暫陣雨。

氣象局表示，周四至下周一（15日至19日）東北風影響，北部、東半部局部短暫雨，其他地區好天氣，午後南部中部山區仍有局部短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿，歐、美模式模擬，周四至周六(15~17日)另一「熱帶擾動」通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，有發展成17號颱風「沙德爾」的機率，但距離台灣更遙遠，氣象局也表示低壓進入南海後最快周四有機會成颱。

(中時新聞網)