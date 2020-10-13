目前拆陳宅暫時喊卡，等候陳家人自己搬家，場外有聲援者陸續到場。（曹婷婷攝）

鐵道局中工處13日清晨6點陸續強拆南鐵沿線東區陳家、北區黃家，隨著北區黃家聲援者被架出，順利開拆，東區陳家強拆工程因為陳家人要自己搬離家具等待搬家公司到來而暫停，原本在黃家的聲援者轉移陣地來到陳宅外圍高呼「掠奪人民土地、絕子絕孫」、「陳家人加油」等口號。

強拆南鐵北區黃家、東區陳家在緩拆2個月後，13日凌晨拂曉出擊，鐵道局行前堅不透露口風，行程保密到家，希望能畢其功於一役，不要再重演上次大陣仗拆除卻碰壁。

鐵道局中工處清晨5時許「突襲」出動怪手，進駐東區陳家後院，屋主陳致曉高齡89歲的母親陳蔡信美稱自己「從睡夢中驚醒」，睜眼就看到家園要被拆了，忍不住低頭落淚。

東區坐陣指揮的鐵道局中工處副處長吳志仁強調，南鐵地下化工程已無法再緩，今天一定要使命必達。目前拆除動作暫停，等候陳家人搬家具 搬家工公司也在路上，場外則有聲援者精神喊話，跟大批警力形成對峙的畫面。

(中時 )