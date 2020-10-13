西北太平洋今年至今，已生成16個颱風，其中11個在8、9月長出來，詭異的是這11個「全部沒來台灣」；颱風過門不入，連帶水庫無法進帳，也讓台灣陷入冬季缺水危機。天氣風險總監賈新興分析，颱風不來成為今年趨勢，他點出關鍵原因，「太平洋高壓太強了！」

颱風統計上以第3季（7至9月）為基準，但因為今年7月罕見無颱，所以11個集中在8月和9月。賈新興指出，這段期間的氣侯平均值是14.1個颱風，11個相對來說確實偏少了些，而且有生成、都不來，對紓解水情更是雪上加霜。

「今年的太平洋高壓真的太強了」，賈新興表示，目前較普遍的看法有兩個，一是反聖嬰現象、二是與印度洋海溫高有關。賈新興進一步分析，今年夏天副高壓異常強大，「強到季風槽根本進不來」，就像一個金鐘罩把台灣罩住，再強的颱風都破不了。

另外，今年印度洋海溫增暖，當地氣溫上升後，氣流隨之上升，印度洋兩側反而成了氣流下沉區，東側這一塊剛好落在南海、菲律賓一帶，導致天氣因沉降而穩定。

「很難說之後會怎麼發展」，賈新興強調，前兩年颱風多往日本去，原先以為今年會恢復正常，沒想到還是有另類變化，「只能說近年全球暖化明顯，許多大氣習性正在改變，需要更多數據才能看出箇中奧妙。」

(中時新聞網)