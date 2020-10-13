國內15家金控陸續公布9月自結獲利。兩大壽險金控富邦金(2881)及國泰金(2882)今年前9月累計稅後盈餘續創歷史新高，依次為681.1億、643.7億元，在雙雄的強力挹注下，整體金手控前9月獲利一舉突破3000億元關卡，年增2.6%。但4家公股金控（兆豐，第一，合庫及華南）前3Q獲利僅有2大壽險金控獲利的37%。

金控排名前4依序為國泰金46.8億元、富邦金41億元、中信金41.84億元、兆豐金18.85億元。富邦金9月獲利小輸國泰金，國泰金9月搶下「單月獲利王」寶座。但就累計獲利來看，富邦金的前9月獲利領先各金控，蟬聯「累計獲利王」，且創下歷史新高紀錄；每股盈餘（EPS）為6.37元，同樣蟬聯「每股獲利王」。

中信金累計前9月獲利361.26億元、較去年同期小幅衰退5%；中信金強調，由於今年第3季現金股利挹注，加上疫情趨緩、財管手續費大增3成，使第3季稅後盈餘169.49億元，較第2季增加99.32億元，大幅成長142%。

開發金控9月獲利9.40億元，累計今年前3季(1-9月)稅後獲利87.91億元；每股盈餘0.60元。台新金控9月自結稅後盈餘新台幣16.03億元，累計1-9月每股稅後盈餘(EPS)0.96元。

至於4家公股金控兆豐金(2886)、第一金(2892)、合庫金(5880)及華南金(2880)9月單月獲利依次為18.85億元，11.01億元，12.48億元及9.03億元，4家金控9月獲利合計51.4億元，累計前9月合計496.4億元。

(時報資訊)